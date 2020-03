Καλά νέα από τη Γουχάν, την κινεζική πόλη από την οποία ξεκίνησε η εξάπλωση του φονικού κορωνοϊού.

Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων έχει μειωθεί δραματικά έκλεισαν και οι 16 δημόσιες εγκαταστάσεις που είχαν προσωρινά μετατραπεί σε νοσοκομεία.

Την Δευτέρα, στην Γουχάν υπήρξαν μόλις 17 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 9 Φεβρουαρίου, όταν η επιδημία βρισκόταν σε έξαρση στη Γουχάν είχαν αναφερθεί 1.921 κρούσματα.

Κίνα: Προσωπικό καθαρίζει το άδειο πλέον προσωρινό νοσοκομείο που είχε στηθεί σε γήπεδο στη Γουχάν στις 8 Μαρτίου 2020.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, στις αρχές Φεβρουαρίου στήθηκαν νοσοκομειακές εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους όπως εκθεσιακά κέντρα και γήπεδα για την νοσηλεία ασθενών με ήπια συμπτώματα και για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Έως και το κλείσιμο τους την Τρίτη, στις προσωρινές νοσοκομειακές εγκαταστάσεις νοσηλεύθηκαν περισσότεροι από 12.000 ασθενείς σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

