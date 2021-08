Μετά από έναν αγώνα που διήρκεσε 2 ώρες και 47 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα στο τάι μπρέικ από τον Σάσα Ζβέρεφ, 6-4, 3-6, 7-6(4), στο χιλιάρι τουρνουά του Σινσινάτι.



Ο Γερμανός, νούμερο 5 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ με 6-4. Ο 23χρονος Έλληνας καθυστέρησε περίπου δέκα λεπτά να επιστρέψει από τα αποδυτήρια για το δεύτερο, με αποτέλεσμα να αποδοκιμαστεί από το κοινό και να διαμαρτυρηθεί έντονα ο αντίπαλός του στον διαιτητή πως έχει πάρει το κινητό του κι επικοινωνεί με μηνύματα με τον πατέρα/προπονητή του (κάτι που απαγορεύεται).

Ο Τσιτσιπάς πήρε με 6-3 το δεύτερο σετ και έφτασε να προηγείται με 4-1 στο τρίτο, αλλά εκεί δέχτηκε δύο μπρέικ το ματς κρίθηκε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ζβέρεφ με τρεις σερί πόντους έκανε το 3-3... 6-3 και τελικά πήρε το ματς με 7-4.

Έτσι στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 7), που απέκλεισε τον συμπατριώτη του, Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2), 2-6, 6-3 και 6-3.

Pushing each other all the way, and from EVERY angle 👀



An epic rally from @AlexZverev & @steftsitsipas from a variety of view points...@CincyTennis pic.twitter.com/v7OFV5JBgy