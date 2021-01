Μια τεράστια τεράστια δημιουργήθηκε νωρίς το πρωί στο πάρκινγκ του νοσοκομείου Del Mare, στην πόλη της Νάπολης.

Το έδαφος υποχώρησε και δημιουργήθηκε τρύπα η οποία είναι περίπου 20 μέτρα βάθους και μεγέθους πισίνας.

Μέσα στην τεράστια αυτή οπή έχουν πέσει αυτοκίνητα, αλλά, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες.

Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε κέντρο για την φιλοξενία ασθενών με ήπια συμπτώματα κορωνοϊού, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο Del Mare.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση RΑΙ, η τραγωδία αποφεύχθηκε χάρη στους περιορισμούς της περιόδου αυτής, που δεν επιτρέπουν τις επισκέψεις στους ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας.

