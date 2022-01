Το ιταλικό υπουργείο Εργασίας ξεκίνησε έρευνα με αφορμή μια σεξιστική αγγελία εταιρείας που αναζητούσε γυναίκα ρεσεψιονίστ ηλικίας κάτω των 30 ετών ζητώντας από τους αιτούντες να συμπεριλάβουν μια φωτογραφία τους με μαγιό μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσόντα τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, η αγγελία, που δημοσιεύτηκε σε πολλές ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας από μια εταιρεία ασφαλείας με έδρα τη Νάπολη, όριζε ότι η υποψήφια πρέπει να είναι γυναίκα, όχι μεγαλύτερη των 30 ετών, να μιλά άπταιστα αγγλικά και να έχει δικό της αυτοκίνητο και «έναν φωτεινό χαρακτήρα με ελκυστική εμφάνιση».

«Ζητάμε να στείλετε μια ολόσωμη φωτογραφία με μαγιό ή κάτι παρόμοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η αγγελία για τη δουλειά των 500 ευρώ το μήνα. Η συγκεκριμένη γραμμή αφαιρέθηκε αργότερα και η διαφήμιση αναδημοσιεύτηκε, αλλά η είχε ήδη κοινοποιηθεί η αρχική ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας οργή.

«Θέλουν φωτογραφία με μαγιό; Τι παράλογη αγγελία», είπε η Chiara Marciani, σύμβουλος εργασίας για τη Νάπολη. «Είναι σκανδαλώδες, και για πολλούς λόγους – ξεκινώντας με την αναζήτηση μιας γυναίκας κάτω των 30 ετών και έναν μισθό που είναι παράλογα ανεπαρκής για τη δέσμευση και τα καθήκοντα που απαιτεί η δουλειά».

Oltre alla paga da fame, meno di 5 euro per ora, chiedono una foto in costume da bagno per fare la receptionist.

Che gente di merda. pic.twitter.com/lsiFXaqVYI