Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κροατία, 12 χιλιόμετρα από την πόλη Σισάκ και 44 χιλιόμετρα απο Ζάγκρεμπ.

Η Σίσακ είναι παρόχθια ποτάμια πόλη και λιμένας της Κροατίας. O σεισμός έχει εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (CSEM EMSC), πρόκειται για τη 12η σεισμική δόνηση σε 31 ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή τραυματίες.

Τη Δευτέρα σημειώθηκε σεισμός 5,2 βαθμών στο κεντρικό τμήμα της Κροατίας με επίκεντρο περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ.

Το Μάρτιο ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 27 τραυματίστηκαν από σεισμό 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ.

