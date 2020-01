Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην Αλβανία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός έγινε στις 21:15 ( τοπική ώρα), είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων ,κοντά στο Δυρράχιο, σε απόσταση 18 χιλιομέτρων βόρεια της πόλης Σιγιάκ .

Σύμφωνα με το Albanian News, πανικόβλητοι πολίτες έσπευσαν να εκκενώσουν κτίρια και κατοικίες .

M5.0 #earthquake (#tërmet) strikes 34 km NW of #Tirana (#Albania) 36 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/SlhJeEHFCG