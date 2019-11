Έκρηξη σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο στο Τέξας των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να υψωθεί στην ατμόσφαιρα μια τεράστια πύρινη σφαίρα, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το NBC. Αποφασίστηκε η υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής.

Κάτοικοι της περιοχής «ανέβασαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο και φωτογραφίες από την έκρηξη.

one of the plants close to my house just had a huge explosion. the shockwave felt like my house got hit by a wrecking ball. hope everyone is okay but it doesn’t look good pic.twitter.com/TF1syIeeCM