Έκρηξη σημειώθηκε σε χημικό εργοστάσιο στο Τέξας των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να υψωθεί στην ατμόσφαιρα μια τεράστια πύρινη σφαίρα, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τρία άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το NBC. Αποφασίστηκε η υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής.

«Όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή σε ακτίνα μισού μιλίου (800 μέτρων) γύρω από το εργοστάσιο TPC του Πορτ Νέτσες», ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη σελίδα της στο Facebook.

Κάτοικοι της περιοχής «ανέβασαν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο και φωτογραφίες από την έκρηξη.

one of the plants close to my house just had a huge explosion. the shockwave felt like my house got hit by a wrecking ball. hope everyone is okay but it doesn’t look good pic.twitter.com/TF1syIeeCM