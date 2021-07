Μια ομάδα 140 ιστορικών, κλήθηκε να βαθμολογήσει τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ σε 10 διαφορετικές ηγετικές ικανότητες , όπως «δημόσια πειθώ», «διεθνείς σχέσεις» και «διαχείριση των κρίσεων ». Από το 2000, το ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN διεξάγει αυτή την έρευνα μετά από κάθε αλλαγή στην προεδρική θέση του Λευκού Οίκου.

Στην σχετική έρευνα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης που δημιουργήθηκε έπειτα από τις αξιολογήσεις των ιστορικών ,όταν ρωτήθηκαν για το ποιος πιστεύουν ότι ήταν ο καλύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ και έλαβε τους λιγότερους βαθμούς από οποιονδήποτε προκάτοχό του των τελευταίων 150 χρόνων.

Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Trump στην σχετική έρευνα ιστορικών του C-SPAN, με τον επι μία τετραετία πρόεδρο να κατατάσσεται στην 41η θέση από τα 45 πρώην στελέχη της Αμερικής.

Την Τετάρτη, η C-SPAN έγραψε στο Twitter ότι η έρευνα του 2021 σημείωσε αύξηση κατά 50% στον αριθμό των ιστορικών που συμμετείχαν ενώ υπήρχε ποικιλομορφία ανάμεσα σε αυτούς (διαφορετικό φύλο, ηλικία, πολιτικές πεποιθήσεις)

Οι ιστορικοί αξιολόγησαν τον Τραμπ ως τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία σε δύο από τις 10 ηγετικές ικανότητες : «ηθική εξουσία» και «διοικητικές δεξιότητες». Ο μεγαλύτερος βαθμός του ήταν στην «δημόσια πειθώ», στην οποία κατατάχθηκε Νο. 32.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, εν τω μεταξύ, ανέβηκε στους πρώτους 10, ανεβαίνοντας από το Νο. 12 στην έρευνα του C-Span το 2017.

Number 10: Barack Obama moves into the top 10 for the first time. https://t.co/51PjAwPliK #cspanPOTUSsurvey pic.twitter.com/8N4PlqA8c8