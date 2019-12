iστορική απόφαση να παραπέμψει σε δίκη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της λειτουργίας του Κογκρέσου, έλαβε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την μαραθώνια συνεδρίαση της ολομέλειας.

Έτσι, το όνομα του Ρεπουμπλικανού πολιτικού και μεγιστάνα θα μπει ως τρίτο στη λίστα των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών που παραπέμφθηκαν σε δίκη, με πρόταση μομφής εναντίον τους.

Γερουσία

Πλέον ο λόγος περνάει στην Γερουσία. Εκεί, θα πρέπει να ορίσουν ημερομηνία όπου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ, με τα Αμερικανικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως αυτή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο.

Η Γερουσία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Για να κριθεί ένοχος ο Τραμπ και να παυθεί, χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων όταν θα διεξαχθεί ψηφοφορία μετά τη δίκη του στο σώμα αυτό του Κογκρέσου. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι ο Τραμπ θα αθωωθεί στην Άνω Βουλή.

Πως ψήφισαν οι Βουλευτές

Η δεύτερη κατηγορία, περί παρακώλυσης της έρευνας του Κογκρέσου, εγκρίθηκε με 229 ψήφους υπέρ, 198 κατά και 1 αποχή, σε μια ψηφοφορία κατά την οποία τηρήθηκαν αυστηρά οι κομματικές γραμμές (με τέσσερις εξαιρέσεις).

Νωρίτερα, εγκρίθηκε η απαγγελία της πρώτης κατηγορίας σε βάρος του Τραμπ, περί κατάχρησης εξουσίας, διότι άσκησε πίεση στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι το καλοκαίρι προκειμένου να δώσει εντολή να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος του πολιτικού του αντιπάλου και πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν. Η κατηγορία εγκρίθηκε με 230 ψήφους υπέρ έναντι 197 κατά.

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi: "Article One is adopted." https://t.co/hGjla0XsST pic.twitter.com/UrBQQHMVe0

BREAKING: Speaker Nancy Pelosi announces that impeachment Article II is adopted, charging President Donald Trump with obstruction of Congress. https://t.co/OKFrXzweD4 pic.twitter.com/NUcPW3axJ8