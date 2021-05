Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα και σημείωσαν πως το εν λόγω κτίριο το χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς.

After providing advance warning to civilians & time to evacuate, IDF fighter jets struck a multi-story building containing Hamas military intelligence assets.



The building contained civilian media offices, which Hamas hides behind and deliberately uses as human shields. pic.twitter.com/zeDjEquePD