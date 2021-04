Δεκάδες άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια ολονύχτιας θρησκευτικής γιορτής στο Όρος Μερόν, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε κέντρο άμεσης βοήθειας, συμβάν που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «δυσβάσταχτη καταστροφή».

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, όπου βρίσκεται ο τάφος ενός ραβίνου του 2ου αιώνα, για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ, για ολονύχτιες προσευχές, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια γύρω από φωτιές.

Many injured and dead after collapse of a platform with thousands of people during the massive #Jewish celebration of #LagBaomer​ on Mount #Meron #Israel #breaking #BreakingNews pic.twitter.com/xPDFRvJIZh