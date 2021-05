Τουλάχιστον 1.750 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον πόλεων του Ισραήλ τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ενημέρωσε ο ισραηλινός στρατός (ΙDF) μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι στις επιθέσεις αυτές σκοτώθηκαν επτά Ισραηλινοί και τραυματίστηκαν άλλοι 523.

«Σε αντίδραση (σ.σ. στις επιθέσεις)», οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν πάνω από 650 θέσεις των τρομοκρατών στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης ρουκετών και δέκα υπόγειων στοών που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις», ενώ «σκότωσαν πάνω από 100 μαχητές της Χαμάς και του (Παλαιστινιακού) Ισλαμικού Τζιχάντ», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανέφερε νωρίτερα ότι τουλάχιστον 109 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 620 τραυματίστηκαν στις ισραηλινές επιδρομές.

Ο IDF ανάρτησε βίντεο με ρουκέτα της Χαμάς να αστοχεί και να πέφτει πίσω στη Γάζα, σημειώνοντας ότι 350 ρουκέτες της οργάνωσης έχουν αστοχήσει τις τελευταίες τρεις μέρες σκοτώνοντας πολίτες.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακάλεσε ανακοίνωσή του ότι διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, επικαλούμενος «πρόβλημα επικοινωνίας».



