Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, επιβεβαίωσε την είδηση πως το Ιράν έκλεψε απόρρητα έγγραφα από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) και την αξιοποίησε για να κρύψει τις πυρηνικές του δραστηριότητες.

«Το Ιράν έκλεψε απόρρητα έγγραφα από την Ατομική Υπηρεσία του ΟΗΕ @IAEAorg και χρησιμοποίησε συστηματικά τις πληροφορίες για ξεφύγει από τις έρευνες για τα πυρηνικά της. Πώς το ξέρουμε; Επειδή έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο εξαπάτησης του Ιράν», έγραψε στο Twitter ο Μπένετ, επισυνάπτοντας σύνδεσμο που οδηγεί στα εν λόγω αρχεία στο Google Drive.

Το «τιτίβισμα» του Ισραηλινου πρωθυπουργού συνοδεύεται από ένα σατιρικό βίντεο, που δείχνει τις καρικατούρες ενός Ιρανού αξιωματούχου και ενός ελεγκτή της ΙΑΕΑ. Ο Ιρανός αποκτά τα απόρρητα έγραφα και βρίσκεται συνεχώς ένα βήμα μπροστά από τον ελεγκτή, κρύβοντας στοιχεία των πυρηνικών δραστηριοτήτων της χώρας του.

Δείτε το βίντεο:

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.



How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan.



It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClA pic.twitter.com/6dAhI6VmmW