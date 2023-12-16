Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε όπλα και συνέλαβε σχεδόν 80 μέλη της Χαμάς στον τομέα όπου βρίσκεται ένα νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας -- επιχείρηση κατά την οποία πραγματοποίησε "σφαγή" σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη ότι ο στρατός άνοιξε πυρ κατά των θαλάμων ασθενών στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην πόλη της Γάζας και κατήγγειλε την "πολιορκία" που διήρκεσε αρκετές ημέρες, κάνοντας λόγο για συλλήψεις μελών του προσωπικού.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι "ολοκλήρωσε την επιχείρησή του" σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος "χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου".

"Οι στρατιώτες συνέλαβαν σχεδόν 80 τρομοκράτες", "κατέστρεψαν υποδομές των τρομοκρατών και εντόπισαν πολλά όπλα", σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος διευκρίνισε ότι το ιατρικό προσωπικό "εξετάστηκε".

"Το προσωπικό παραδέχτηκε ότι όπλα ήταν κρυμμένα σε θερμοκοιτίδες που υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν για πρόωρα βρέφη", σύμφωνα με τον στρατό.

Η Χαμάς κατήγγειλε μια "φρικτή σφαγή" μέσα στο νοσοκομείο, καθώς ο στρατός "κατέστρεψε με μπουλντόζες τις σκηνές των εκτοπισμένων" που είχαν καταφύγει εκεί, με συνέπεια να προκαλέσουν "έναν αριθμό θανάτων".

Τα ισραηλινά "εγκλήματα" έχουν "στόχο να εκφοβίσουν τον λαό μας και να τον διώξουν από τη γη του", κατηγόρησε το παλαιστινιακό κίνημα, το οποίο πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για 18.800 νεκρούς από τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, ο οποίος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου έπειτα από την πολύνεκρη επίθεση μαχητών της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν σχεδόν 1.140 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

