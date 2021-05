Συναγωγή παραδόθηκε στις φλόγες στην πόλη Λοντ, όχι μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, εν μέσω επεισοδίων ανάμεσα σε Άραβες και Εβραίους κατοίκους, μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Άραβες φέρονται να σύλησαν συναγωγή στη Λοντ, πόλη που απέχει 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ, και κατόπιν να την πυρπόλησαν. Δεκάδες αυτοκίνητα επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ καταστράφηκαν βιτρίνες καταστημάτων.

