Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και τρία παιδιά.

BREAKING! Israeli Airstrike Kill Three #Palestinian Children in #Gaza



At least nine Palestinians including three children were killed today after an Israeli airstrike targeted a group of civilians in Beit Hanoun, north of the #Gaza Strip.#Palestine #… pic.twitter.com/cc0dKgpcte