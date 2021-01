Ισραηλινός υπουργός απέρριψε σήμερα Κυριακή ως "ανοησίες" τις καταγγελίες του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ ότι το Ισραήλ προσπαθεί να παγιδέψει τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον της χώρας του.

Το Ισραήλ είναι αυτό που πρέπει να είναι σε εγρήγορση για ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα κατά την πρώτη επέτειο από τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη, απάντησε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Γιουβάλ Στάινιτς (φωτό) στον ραδιοφωνικό σταθμό Kan.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές για τις συχνές επιθέσεις με ρουκέτες που σημειώνονται εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ, περιλαμβανομένης μίας κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Καμία γνωστή φιλοϊρανική οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές.

“Νέες πληροφορίες από το Ιράκ αναφέρουν ότι Ισραηλινοί προβοκάτορες σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών, φέρνοντας τον απερχόμενο Τραμπ σε αδιέξοδο με ένα ψεύτικο casus belli”, έγραψε χθες Σάββατο ο Ζαρίφ στο Twitter.

“Πρόσεξε την παγίδα @realDonaldTrump. Οποιοδήποτε πυροτέχνημα θα έχει άσχημες επιπτώσεις, κυρίως εναντίον των κοινών σας φίλων”, πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.



Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.