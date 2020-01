Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Τρίτη το απόγευμα σε εργοστάσιο χημικών στην Ισπανία. Η έδρα του εργοστασίου είναι στην Ταραγόνα της Καταλονίας. Στην περιοχή έχει ξεσπάσει φωτιά μετά την έκρηξη.



Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Καταλονίας ζητεί από τους περίοικους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός κάποιος τραυματισμός ή τα αίτια της έκρηξης.



#Breaking: Just in - Major explosion being reported at a facility in #Tarragona in #Catalonia in #Spain. pic.twitter.com/o7uJsyyxrE