Η λάβα του ηφαιστείου που εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας πριν από δέκα ημέρες στο νησί Λα Πάλμα, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων, έφθασε εντέλει στον ωκεανό τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, φαινόμενο το οποίο ανησυχεί ειδικούς, που εξηγούν ότι είναι δυνητικά επικίνδυνο.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων (INVOLCAN). «Η ροή της λάβας έφθασε στη θάλασσα στην Πλάγια Νουέβα», διευκρίνισε το INVOLCAN μέσω Twitter.

Actualización importante: la colada de lava ha llegado al mar en Playa Nueva / Important update: lava flow has reached the sea at Playa Nueva #LaPalma #lapalmaeruption #erupcionlapalma