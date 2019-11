Γυμνόστηθες ακτιβίστριες διέκοψαν σήμερα μια πορεία στη Μαδρίτη προς τιμή του πρώην δικτάτορα της Ισπανίας Φρανθίσκο Φράνκο, 44 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Φωνάζοντας το σύνθημα «για τον φασισμό καμία τιμή και καμία δόξα», έξι γυναίκες, μέλη της φεμινιστικής οργάνωσης Femen, που είχαν γράψει το ίδιο σύνθημα στο γυμνό στήθος τους, εισχώρησαν μεταξύ των συμμετεχόντων, όταν το πλήθος έφθασε στην πλατεία Plaza de Oriente στη Μαδρίτη. Σύντομα, τις απομάκρυναν αστυνομικοί.

Feminist protesters bare their chests at neo-fascists commemorating #Franco’s death in #Spain’s #Madrid. https://t.co/P5GM95SGDm @olivepress