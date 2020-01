«Τέλος καλό όλα καλά» για την μικρή σκυλίτσα Perla που βρέθηκε παγιδευμένη σε ένα ποτάμι στη Μαδρίτη όταν γλίστρησε λόγω του πάγου από μια απότομη, βραχώδη πλαγιά.



Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαδρίτης πέταξαν με ελικόπτερο για τη διάσωσή της στην ορεινή περιοχή Collado de los Pastores και έφτασαν κοντά της μέσα σε λίγα λεπτά. Ένας από τους πυροσβέστες κατέβηκε με ένα σχοινί και μέσα σε λίγα λεπτά είχε πάρει το κουτάβι στα χέρια του. Ο κηδεμόνας της λέει ότι η Perla είναι "μια χαρά" μετά την περιπέτειά της.

Perla the dog gets a helicopter ride after getting trapped in a riverbed pic.twitter.com/XXUQoeRnpX