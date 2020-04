Τον τρόπο να εμψυχώσει τους συμπατριώτες του στις δύσκολες στιγμές της καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού βρήκε ένας 100χρονος Ισπανός χορεύοντας φλαμένκο καθημερινά στο μπαλκόνι του!

Ο 100χρονος αφήνει στην άκρη τη μαγκούρα, και μεταμορφώνεται σε χορευτή, δείχνοντας να έχει καρδιά νεαρού, αλλά και... αντοχές στην καθημερινή παράσταση που δίνει υπό τα θερμά ρυθμικά χειροκροτήματα των γειτόνων του.

Το μάθημα του ισπανού υπερήλικα προς όλους εμάς; πανδημία δεν πρέπει να σου ρίξει το ηθικό, δεν πρέπει να σε νικήσει πνευματικά.

Την Τρίτη στη χώρα της Ιβηρικής καταγράφηκαν 567 νέοι θάνατοι επί συνόλου 18.056, ενώ τα κρούσματα έφθασαν τα 172.541.

100-year-old Spaniard cheers up neighbours in #quarantine with daily balcony dance pic.twitter.com/ZtOOFfFcN7