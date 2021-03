Σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας εισήλθε χθες, Παρασκευή, ηφαίστειο το οποίο απέχει περίπου σαράντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, με ένα κοκκινωπό νέφος τέφρας να φωτίζει τον ουρανό και όλες τις πτήσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες, να απαγορεύονται.

«Άρχισε ηφαιστειακή έκρηξη στο Φάγκρανταλσφιαλ», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι για τις αεροπορικές πτήσεις ισχύει «κόκκινος συναγερμός», πάντως από πλευράς σεισμικής δραστηριότητας καταγράφονται «πολύ λίγες» δονήσεις.

Το ηφαιστειακό σύστημα του Κρίσουβικ βρίσκεται νότια του όρους Φάγκρανταλσφιαλ, στη χερσόνησο Ρέικιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας.

«Η πρώτη ειδοποίηση παραλήφθηκε από την μετεωρολογική υπηρεσία στις 23:40 (ώρα Ελλάδας). Η ηφαιστειακή έκρηξη επιβεβαιώθηκε από webcams και δορυφορικές εικόνες», εξήγησε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

It has been confirmed by @krjonsdottir at @Vedurstofan that a volcanic eruption has started in #Fagradalsfjall on #Reykjanes peninsula in #Iceland - photo from @Vikurfrettir pic.twitter.com/6v4NJRMOAh