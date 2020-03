Τον γύρο των social media κάνει η φωτογραφία ενός παππού στην Ιρλανδία, ο οποίος είδε για πρώτη φορά το νεογέννητο εγγονό του από το παράθυρο του σπιτιού του γιού του, καθώς δεν μπορούσε να μπει λόγω κορωνοϊού.

Μπορεί την συγκεκριμένη περίοδο οι καταστάσεις να επιβάλλουν να κρατούμε αποστάσεις, αλλά ο γλυκύτατος παππούς δεν μπορούσε να κρατηθεί χωρίς να δει το νέο μέλος της οικογένειας, έστω και πίσω από το τζάμι.

Η θεία του νεογέννητου, Έμμα Γκαλ μοιράστηκε τη φωτογραφία του αδελφού της Μάικλ που κρατούσε το νεογέννητο γιο του Φαολάν στο παράθυρο, ενώ ο πατέρας τους χάζευε το μωρό.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb