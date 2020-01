Προπαγανδιστικό βίντεο με τις προετοιμασίες για την εκτόξευση των βαλλιστικών πυραύλων, με στόχο τις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, προέβαλε η ιρανική τηλεόραση.



Το «βίντεο – υπερπαραγωγή», δείχνει τα αχανή ιρανικά σιλό υπό επική μουσική υπόκρουση, με Ιρανούς να τοποθετούν τις κεφαλές στο σώμα των πυραύλων και ακολουθούν εκτοξεύσεις τους, ο οποίες πάντως δεν κόστισαν ζωές σε αμερικανούς στρατιωτικούς ή συνεργάτες τους. Η Τεχεράνη φαίνεται να χρησιμοποίησε πυραύλους Zolfaghar και Qiam.



Το πυραυλικό οπλοστάσιό του Ιράν είναι αριθμητικά το μεγαλύτερο στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αναπληρώσει τη μικρής ισχύος πολεμική του αεροπορία.

State TV shows preparation of missiles ahead of strike on US Iraq base #Iran pic.twitter.com/ukCYsRHXm1