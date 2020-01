80 Αμερικανοί σκοτώθηκαν κατά την επίθεση με ρουκέτες στην βάση Αλ Ασάντ στο Ιράκ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο η Ιρανική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τραυματίστηκαν περίπου 200 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιρανική τηλεόραση επικαλείται πληροφορίες από πηγές της και διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν ισχύει ή όχι ο αριθμός των θυμάτων.

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ανέφεραν ότι δεν υπήρχε ουδεμία πληροφορία για θύματα στα ιρανικά πυραυλικά πλήγματα, επισημαίνοντας ωστόσο ακόμη βρίσκονταν σε φάση αποτίμηση της κατάστασης.

Συνολικά οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, εξαπέλυσαν 15 βαλλιστικούς πυραύλους και σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση προκάλεσαν «σοβαρές ζημιές» σε αμερικανικά ελικόπτερα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Κυβερνητική πηγή της Τεχεράνης αναφέρει πως έχει στο στόχαστρο ακόμη 100 αμερικανικές εγκαταστάσεις που σκοπεύει να πλήξει εάν οι ΗΠΑ ανταποδώσουν τα πλήγματα.

«Μέχρι τώρα, όλα πάνε καλά!», σχολίασε νωρίτερα μέσω Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.