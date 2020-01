Σύμφωνα με το Al Arabiya ένα ιρανικό αεροσκάφος με 130 επιβάτες βγήκες εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο αεροδρόμιο της επαρχίας Αβάζ την Κυριακή.

Μάλιστα, σε σχτικό βίντεο φαίνεται η απομάκρυνση των επιβατών από το αεροσκάφος, μετά την επεισοδιακή του προσγείωση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Video footage shows passengers being evacuated from an Iranian plane which reportedly skidded off the airport runway in Iran's Ahwaz.https://t.co/mKjrP4fjVg pic.twitter.com/IJlscXCWNe