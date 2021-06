Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα διυλιστήριο στο νότιο τμήμα της Τεχεράνης, ανέφεραν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη γραμμή υγροποιημένου φυσικού αερίου του διυλιστηρίου Τοντγκουγιάν της Τεχεράνης», δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση.

Πυροσβέστες έχουν σταλεί στην περιοχή, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι πυκνός καπνός πάνω από το διυλιστήριο είναι ορατός από διάφορα μέρη της ιρανικής πρωτεύουσας.

A large fire has erupted at Tondguyan Oil Refinery in #Tehran, #Iran.



Over the last several weeks there has been an increase of fires at Iranian infrastructure sites, as the weather gets hotter we often see parts beginning to fail in the temperatures causing fires to erupt. pic.twitter.com/SPQRGi45Et