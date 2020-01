Tουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και 48 τραυματίστηκαν σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη γενέτειρά του Κερμάν όταν ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου. Ο Σουλεϊμανί έχασε τη ζωή του την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη μετά από αμερικανική επιδρομή.

Live εικόνα από Κερμάν

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πολλοί από τους εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς που βρίσκονταν στην κηδεία του Σουλεϊμανί για να τον τιμήσουν ποδοπατήθηκαν. Φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν κεντρικό σημείο της πόλης να έχει γεμίσει ασφυκτικά με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Τα πρώτα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους στο δρόμο, ενώ κάποιοι άλλοι φωνάζουν προσπαθώντας να τους βοηθήσουν.

Ιρανοί δημοσιογράφοι έκαναν λόγο πριν την τραγωδία για τη μεγαλύτερη κηδεία που έγινε ποτέ στο Ιράν, μεγαλύτερη κι από αυτή του Χομεϊνί.



Mourners flock to pay tributes ahead of #Soleimani 's burial in home town of #Kerman , #Iran pic.twitter.com/sM8WAHadkB

Soleimani was killed in a US airstrike at Baghdad's international airport in the early hours of Friday morning. US President Donald Trump called the airstrike a "decisive defensive action to protect US personnel abroad.



Follow live: https://t.co/B6DoDboj7K pic.twitter.com/WHnDzvIFlx