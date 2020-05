Η άγρια δολοφονία μιας έφηβης από τον πατέρα της, λόγω της σχέσης που διατηρούσε με έναν άνδρα, προκάλεσε οργή στο Ιράν, με τον πρόεδρο Χασάν Ροχανί να προτρέπει τους βουλευτές να εργαστούν για την έγκριση ενός νομοσχεδίου που θα αποτρέπει τη βία εναντίον των γυναικών.

Η 14χρονη Ρομίνα Ασράφι έφυγε με τον 35χρονο άνδρα που διατηρούσε σχέση στα μέσα Μαΐου από το σπίτι της στην πόλη Τάλες, σε απόσταση περίπου 321 χλμ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το ζευγάρι δεν πρόλαβε να διαφύγει και η Ασράφι παραδόθηκε στην οικογένειά της από την αστυνομία, αφού ο πατέρας της φάνηκε να τη συγχωρεί, γράφει το IRNA, επικαλούμενο ένα τοπικό δικαστικό αξιωματούχο στην επαρχία Γκιλάν, όπου βρίσκεται το Τάλες.

Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένα ΜΜΕ, το κορίτσι δεν ήθελε να επιστρέψει στο πατρικό της, καθώς φοβόταν για τη ζωή της, όπως είπε στον δικαστή.

Video from funeral procession of 13 yo Romina Ashrafi, who was killed by her own father for eloping with a man she loved and wanted to marry. #Iran pic.twitter.com/vwB1xKl0Xx