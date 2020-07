Δύο αμερικανικά μαχητικά πέταξαν κοντά στο ιρανικό επιβατικό αεροπλάνο Mahan Air πάνω από τον συριακό εναέριο χώρο, αναγκάζοντας τον πιλότο να αλλάξει απότομα υψόμετρο για να αποφύγει τη σύγκρουση, τραυματίζοντας αρκετούς επιβάτες, ανέφερε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το πρακτορείο αρχικά έκανε λόγο για ένα μόνο ισραηλινό μαχητικό που πλησίασε το αεροπλάνο, αλλά αργότερα μετέδωσε ότι ο πιλότος τόνισε ότι υπήρχαν δύο μαχητικά που ταυτοποιήθηκαν ως αμερικανικά.

Δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι αμερικανικό μαχητικό F-15 πλησίασε πράγματι σε απόσταση οπτικής αναγνώρισης ιρανικό επιβατικό αεροσκάφος χθες Πέμπτη, αλλά τηρώντας απόσταση ασφαλείας.

Ο ένας από τους αξιωματούχους, που μίλησαν στο πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, επιβεβαίωσε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο της Συρίας.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB μετέδωσε ότι δύο αμερικανικά μαχητικά αναχαίτισαν ιρανικό επιβατικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Συρίας, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη του να κάνει απότομη κάθοδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφριά αρκετοί επιβάτες.

Η Τεχεράνη θα λάβει τα ανάλογα μέτρα αφού εξετάσει τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρεμπόδιση ενός επιβατικού αεροσκάφους με προορισμό τον Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί.

«Εξετάζονται οι λεπτομέρειες αυτού του περιστατικού. Μετά τη συλλογή των δεδομένων, θα ληφθούν πολιτικά και νομικά μέτρα», τόνισε ο Μουσαβί σε ανακοίνωσή του αργά χθες.

Με μήνυμα που εστάλη στον Ελβετό πρεσβευτή στην Τεχεράνη, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία, η Τεχεράνη ανέφερε ότι αν συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό με το αεροπλάνο κατά την επιστροφή του, το Ιράν θα θεωρήσει υπόλογες τις ΗΠΑ, συμπλήρωσε.

Ο πιλότος του ιρανικού επιβατικού αεροπλάνου επικοινώνησε με τους πιλότους των μαχητικών για να τους προειδοποιήσει για τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης και οι πιλότοι του μαχητικού ταυτοποιήθηκαν ως Αμερικανοί, ανέφερε το IRIB.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Βηρυτού. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο και μόνο μερικοί τραυματίστηκαν, δήλωσε στο Reuters ο Φαντί Χασάν, επικεφαλής του αεροδρομίου της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Το ιρανικό αεροσκάφος, που ανήκει στην Mahan Air, πραγματοποιούσε την πτήση από την Τεχεράνη προς την Βηρυτό.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το IRIB εμφανίζει ένα μαχητικό αεροσκάφος από το παράθυρο του αεροπλάνου και σχόλια από έναν επιβάτη που έχει αίμα στο πρόσωπό του. Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε στο πρακτορείο πώς το κεφάλι του χτύπησε στην οροφή του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της απότομης αλλαγής υψομέτρου και το βίντεο δείχνει επίσης έναν ηλικιωμένο επιβάτη πεσμένο στο πάτωμα.

