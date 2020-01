Κόλαση φωτιάς με κομμάτια του Boeing 737 της Ukraine International Airlines να φλέγονται επικράτησε κοντά στο αεροδρόμιο Χομεϊνί της Τεχεράνης λίγο μετά τη συντριβή του.



Στο βίντεο διακρίνονται πλάνα από διάσπαρτες εστίες φωτιάς από τα συντρίμμια του αεροσκάφους με 176 επιβαίνοντες. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή. Ιρανός αξιωματούχος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το μοιραίο Boeing συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση του λόγω βλάβης στον κινητήρα.



No survivors found after Ukrainian #Boeing737 with at least 170 on board crashes after take-off near #Tehran airport - Iran State TV pic.twitter.com/NpA5K5JlDm