Όλα τα υπόγεια σιλό πυραύλων στο Ιράν είναι σε επιφυλακή και είναι έτοιμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε αμερικανική αντίποινα δήλωσε ιρανός αξιωματούχος, ενώ αργότερα την Τετάρτη αναμένεται διάγγελμα του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έπληξε τις δύο αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ με βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Zolfaghar και Qiam (δεξιά).

Πύραυλος τύπου Zolfaghar

Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά η αντίδρασή του έναντι οποιασδήποτε επίθεσης θα είναι συντριπτική, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Ραμπιί μέσω Twitter, μερικές ώρες μετά τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ που εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ένοπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε αντίποινα για τη δολοφονία του διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς, του υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί, σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη την Παρασκευή.

Εξέφρασε επίσης τις «ευχαριστίες» της κυβέρνησης του Ιράν στους Φρουρούς της Επανάστασης για την «επιτυχή» επιχείρηση.

Πύραυλος τύπου Qiam

Από την πλευρά του σύμβουλος του προέδρου του Ιράν προειδοποίησε ότι εάν ο αμερικανικός στρατός ανταποδώσει τα πλήγματα, βομβαρδίζοντας στόχους στην ιρανική επικράτεια, θα πυροδοτήσει την έναρξη πολέμου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκτοξεύθηκαν τουλάχιστον 35 πύραυλοι. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν, ότι πρόκειται για αντίποινα για την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Διαμήνυσαν μάλιστα, ότι θα ακολουθήσουν νέα, «ακόμα πιο συντριπτικά» αντίποινα σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

#Iran state TV footage shows missiles launched to target #US bases in #Iraq - reports pic.twitter.com/FATnVA5X5w