Το χάος που επικράτησε κατά τη διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη γενέτειρα του Κερμάν αποτυπώνει ο νεότερος απολογισμός των ιρανικών ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες οι νεκροί έχουν φτάσει τους 40, ενώ οι τραυματίες του 213.

Στην αναβολή της κηδείας του στρατηγού λόγω των δεκάδων νεκρών που ποδοπατήθηκαν προχώρησαν οι ιρανικές αρχές. Eπίσημα οι ιρανικές αρχές μίλησαν για «καθυστέρηση» της κηδείας, επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια λόγω του τεράστιου πλήθους και όχι τους νεκρούς. Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πότε θα τελεστεί η κηδεία.

Ορισμένα ιρανικά ΜΜΕ μιλούν ακόμα και για εκατομμύρια ανθρώπους που συνέρρευσαν απ' όλη τη χώρα στην πόλη για να αποχαιρετήσουν τον στρατηγό που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αμερικανικής επιδρομής την περασμένη Παρασκευή στη Βαγδάτη.

Soleimani was killed in a US airstrike at Baghdad's international airport in the early hours of Friday morning. US President Donald Trump called the airstrike a "decisive defensive action to protect US personnel abroad.



