Once Upon a Time in Iraq: από την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 00.30, σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση στον ΣΚΑΪ, μία συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής BBC, που θα ολοκληρωθεί σε πέντε επεισόδια.

Όταν η Αμερική και η σύμμαχός της, η Βρετανία, εισέβαλαν το 2003 στο Ιράκ, το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης περίμενε μια γρήγορη και εύκολη νίκη. Έκαναν όμως μεγάλο λάθος. Σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ του BBC, θα βλέπουμε τι άφησε πίσω του ο πόλεμος του Ιράκ: από τον ολέθριο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή, έως την "καταραμένη" πολιτική κληρονομιά του.

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, James Bluemel, που το 2017 τιμήθηκε με το Βραβείο BAFTA Καλύτερου Ντοκιμαντέρ για τη συγκινητική αποτύπωση της οδύσσειας των προσφύγων στο έργο του «Exodus: Our Journey to Europe», επιστρέφει με ένα ακόμα πιο φιλόδοξο project που σοκάρει με την ειλικρίνειά του και μένει αξέχαστο με τις δυνατές του εικόνες.

Δείτε το trailer:

Τι θα δούμε την Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 1 – War

Τις πρώτες ημέρες ενός πολέμου που οι Αμερικάνοι βάφτισαν «απελευθέρωση του ιρακινού λαού από την τυραννία», αρκετοί Ιρακινοί ένιωσαν πράγματι μια νέα ελπίδα.

Όπως ο 18χρονος Ουαλίντ Νασίφ, που μεγάλωσε κάτω από την επιρροή της αμερικάνικης κουλτούρας και μάλιστα δημιούργησε το πρώτο μέταλ συγκρότημα στο Ιράκ. Την ημέρα που ο πρόεδρος Μπους έδωσε 48 ώρες προθεσμία στον Σαντάμ για να εγκαταλείψει τη χώρα του, ο Ουαλίντ σκέφτηκε: «αν πρόκειται η ανατροπή του Σαντάμ να κάνει τη ζωή μας σαν χολιγουντιανή ταινία, ας γίνει μια ώρα αρχύτερα».

Η οκτάχρονη Σάλι βρισκόταν στη Βαγδάτη την ημέρα που μπήκε στην πόλη ο στρατός. Της είχαν μάθει να φοβάται τους ξένους, τους «δαίμονες του ιμπεριαλισμού που έρχονται να σπείρουν την καταστροφή». Όταν όμως ένας στρατιώτης τής πρόσφερε μια σοκολάτα, η άποψή της άλλαξε εντελώς.

Ο Αχμέντ Αλ Μπασίρ, που είναι σήμερα ο πιο διάσημος κωμικός του Ιράκ, τη χρονιά της εισβολής ήταν κι αυτός ένας αγγλομαθής έφηβος που ζήλευε τον αμερικάνικο τρόπο ζωής και ανυπομονούσε να γνωριστεί με τους ξένους στρατιώτες που θα έρχονταν στην πόλη του.

Την ημέρα που το άγαλμα του Σαντάμ γκρεμίστηκε από την κεντρική πλατεία της Βαγδάτης, πολλοί πίστεψαν πως η τυραννία μόλις τελείωσε. Όμως κανείς δεν ήξερε ότι ο πόλεμος δεν είχε καν αρχίσει.

Συγκινητικές μαρτυρίες από ανθρώπους που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής, αποκαλύψεις από τους πρωταγωνιστές που είδαν τα πάντα από την πρώτη γραμμή της μάχης, ανεξίτηλες αναμνήσεις από τα πρόσωπα που μέχρι τώρα είχαν μείνει σιωπηλά. Κι ακόμη, χάος και θάνατος, ψέμα και διαφθορά, μάχες εξουσίας και αντικρουόμενα συμφέροντα, βομβιστές αυτοκτονίας και η "γέννηση" του ISIS. Ένας πόλεμος με βαριά κληρονομιά. Μια ιστορία με πολλούς πρωταγωνιστές, που ο καθένας πρέπει επιτέλους να καταθέσει τη δική του αλήθεια.

Ιράκ: Πόλεμος Χωρίς Τέλος: Μία συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ, πέντε επεισοδίων σε παραγωγή του BBC. Από την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 00.30, στον ΣΚΑΪ.

