Νωρίτερα ο πρόεδρος Τραμπ με ένα tweet του ουσιαστικά «παραίτησε» τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Έσπερ και μάλιστα χαιρέτησε τον καινούργιο αντικαταστάτη του τον Κρίστοφερ Μίλερ ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κος Έσπερ σκεφτόταν να παραιτηθεί τον είχαν όμως κρατήσει οι παραινέσεις των φίλων και συμβούλων του αλλά φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ το πήρε πάνω του και όπως είπε τον έχει παύσει και ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..