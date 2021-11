Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίσθηκαν όταν ένα κόκκινο SUV έπεσε πάνω σε παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση στη Γουόκεσα της πολιτείας Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ανακοινώθηκε από την αστυνομική διεύθυνηση της Γουόκεσα. Νέο σοκαριστικό βίντεο με το δράστη να εφορμά με το όχημα στα πλήθη ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

«Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 5 άτομα είναι νεκρά και πάνω από 40 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί ενδέχεται να αλλάξουν καθώς συλλέγουμε πρόσθετες πληροφορίες. Πολλοί άνθρωποι έχουν μεταφερθεί μόνοι τους σε νοσοκομεία της περιοχής. Το Αστυνομικό Τμήμα έχει το άτομο υπό έρευνα υπό κράτηση» αναφέρεται σε tweet.

Κόκκινο SUV έπεσε χθες Κυριακή πάνω σε ανυποψίαστους ανθρώπους, ανάμεσά τους μικρές μαθήτριες με πομ-πομ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το SUV εικονίζεται να κινείται με ταχύτητα προς τα νώτα ανθρώπων που παρελαύνουν και χτυπάει πάνω από δέκα. Θεατές τρέχουν να προσφέρουν βοήθεια. Σε άλλο βίντεο, αστυνομικός εικονίζεται να πυροβολεί εναντίον του αυτοκινήτου προτού αυτό πέσει πάνω σε μπάρες που είχαν στηθεί για την παρέλαση.

Γυναίκα δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Fox6 πως το SUV χτύπησε κυρίως μαθήτριες 9 ως 15 ετών, μέλη ομάδας χορού που συμμετείχε στην παρέλαση. Αφηγήθηκε πως αρχικά επικράτησε σιωπή, κατόπιν ακούστηκαν ουρλιαχτά και κόσμος άρχισε να τρέχει προς το σημείο για να βοηθήσει, ανέφερε το Fox6.

Δεν είναι ακόμα σαφές αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

At least 30 people injured after car runs through the #waukesha holiday parade in #wisconsin



Praying for the victims of this horrific situation. pic.twitter.com/gdP3XW52YK — Top Gay Newz (@topgaynewz) November 22, 2021

Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp — CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021

At this time, we can confirm that 5 people are deceased and over 40 are injured. However, these numbers may change as we collect additional information. Many people have self-transported to area hospitals. The Police Department has the person of interest in custody. — cityofwaukesha (@CityofWaukesha) November 22, 2021

New video circulating, unverified, vehicle appears to match the vehicle in previous videos though. pic.twitter.com/DIGOdQnvXd — Doge 🦃 (@IntelDoge) November 21, 2021

🚨 #BREAKING #BREAKING

RED SUV!!

seen escaping the Christmas parade in #Wisconsin

Police officers fired shots towards the red Ford.



The driver in Waukesha allegedly ran over multiple elderly women while shooting. pic.twitter.com/HjarJ7PcjU — News flash (@BRNewsFlash) November 21, 2021

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr