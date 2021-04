Tέσσερις νεκροί, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός περιστατικού με πολλαπλούς πυροβολισμούς στην κομητεία Όραντζ, στην Καλιφόρνια, νότια του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος για το μακελειό φέρεται ότι έχει συλληφθεί και είναι ένας από τους τραυματίες.

Σύμφωνα με τον KNBC-TV, το συμβάν σημειώθηκε σε συγκρότημα γραφείων όπου λειτουργούν εμπορικές επιχειρήσεις στην Όραντζ, πόλη που απέχει περίπου 30 μίλια (48 χιλιόμετρα) νοτιοανατολικά από το κέντρο του Λος Άντζελες. Κατά τον τηλεοπτικό σταθμό, ο δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά του αστυνομικού και έχει συλληφθεί. Άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Δεν έγιναν γνωστές από τις αρχές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Η αστυνομία της Όραντζ ανέφερε μέσω Facebook ότι μέλη της έφθασαν στις 17:30 (τοπική ώρα) σε σημείο όπου είχε αναφερθεί πως «ακούγονταν πυρά» και «εντόπισε αρκετά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους αποθανόντες».

Κατά την ίδια πηγή, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών «στην οποία ενεπλάκη αστυνομικός», η κατάσταση «σταθεροποιήθηκε» και δεν θεωρείται πλέον πως υπάρχει απειλή για τους πολίτες.

«Τρομακτικό και σπαρακτικό. Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτήν την τρομερή τραγωδία απόψε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ σε tweet του.

Horrifying and heartbreaking. Our hearts are with the families impacted by this terrible tragedy tonight. https://t.co/nw3On2RJH2