Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν επιβατικός συρμός της Amtrak εκτροχιάστηκε στην πολιτεία Μοντάνα, στο βόρειο και κεντρικό της τμήμα, δήλωσε στέλεχος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Λίμπερτι.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε το Σιάτλ με το Σικάγο και μετέφερε 147 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος όταν πέντε βαγόνια εκτροχιάστηκαν κοντά στην πόλη Τζόπλιν, στη Μοντάνα, περί τις 16:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα Κυριακή ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την Amtrak.

