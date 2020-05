To Twitter τοποθέτησε μήνυμα αποδοκιμασίας κάτω από tweet του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επεισόδια στην Μινεάπολις για «εκθείαση βίας».

«Αυτό το tweet παραβίασε του κανόνες του Twitter σχετικά με την εκθείαση της βίας. Ωστόσο, το Twitter θεώρησε ότι δύναται να είναι προς το δημόσιο συμφέρον το tweet αυτό να παραμείνει προσβάσιμο ».

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!