Διαδηλωτές επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς εναντίον αγαλμάτων του Χριστόφορου Κολόμβου σε δύο αμερικανικές πόλεις τη χθεσινή νύχτα, στα πιο πρόσφατα περιστατικά με ρατσιστικές καταβολές εναντίον μνημείων, στον απόηχο της δολοφονίας του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του.

Αστυνομικοί στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη, γνωστοποίησαν σήμερα ότι σχεδιάζουν να απομακρύνουν ένα άγαλμα του εξερευνητή, αφότου το αποκεφάλισαν άγνωστοι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία σύλληψη προς το παρόν, διευκρίνισε εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, διαδηλωτές έριξαν, πυρπόλησαν και πέταξαν σε μια λίμνη ένα άγαλμα του Κολόμβου, σύμφωνα με το NBC 12, καταδικάζοντας την υποδούλωση και τη βία σε βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών.

A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9