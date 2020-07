Ο προσωπικός βοηθός του Φαχίμ Σάλεχ, του ιδρυτή της τεχνολογικής εταιρείας Gokada, συνελήφθη σήμερα για την αποτρόπαιη δολοφονία του 33χρονου επιχειρηματία μέσα στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, μετέδωσαν πολλά νεοϋορκέζικα μέσα ενημέρωσης.

Το πτώμα του Σάλεχ βρέθηκε τεμαχισμένο, με κομμένο το κεφάλι, μέσα στο πολυτελές διαμέρισμα, την περασμένη Τρίτη.

Στον ύποπτο, που ονομάζεται Ταϊρίζ Ντέβον Χάσπιλ και είναι 21 ετών, αναμένεται ότι θα ασκηθεί δίωξη για τη δολοφονία, όπως ανέφεραν πολλά μμε, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες New York Times, New York Daily News, New York Post και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης αμφισβήτησε αυτές τις πληροφορίες. «Την τελευταία φορά που ενημερώθηκα, δεν είχαμε κανέναν υπό κράτηση», είπε ο Βίνσεντ Μαρκέζε μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters. «Δεν υπάρχει σύλληψη. Δεν ξέρω πού βρήκαν αυτές τις πληροφορίες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ο 33χρονος είχε πληροφορηθεί ότι ο Χάσπιλ του έκλεψε 100.000 δολάρια, όμως αντί να τον καταγγείλει στις αρχές κατέληξε σε συμφωνία με τον νεαρό για ένα σχέδιο αποπληρωμής. Κάποια στιγμή ωστόσο ο Χάσπιλ ακύρωσε τη συμφωνία.

Ο δράστης μαχαίρωσε τον Σάλεχ κατ’ επανάληψη στον λαιμό και το σώμα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία. Το πτώμα του βρέθηκε την Τρίτη στο διαμέρισμά του, κατακρεουργημένο. Τα κομμένα μέλη είχαν τοποθετηθεί σε πλαστικές σακούλες σκουπιδιών ενώ στον χώρο βρέθηκαν ένα ηλεκτρικό πριόνι και διάφορα καθαριστικά προϊόντα.

Ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον Σάλεχ στον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας, μαζί με έναν άνδρα που φοράει σκούρο κοστούμι, μάσκα και γάντια. Ο άνδρας αυτός φτάνει μαζί του στο διαμέρισμα του 7ου ορόφου, όπου έρχονται στα χέρια. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που θεάθηκε ζωντανός ο επιχειρηματίας.

Ο Σάλεχ γεννήθηκε στη Σαουδική Αραβία από Μπαγκλαντεσιανούς γονείς αλλά μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη. Ίδρυσε την εταιρεία Pathao το 2015 και το 2018 εισήγαγε στην αγορά την εφαρμογή κλήσης μοτοταξί Gokada. Η εφαρμογή αυτή ήταν ευρέως διαδεδομένη στο Λάγκος της Νιγηρίας μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τα δίκυκλα ταξί, τα οποία οι ντόπιοι αποκαλούν «οκάντα». Αυτή η απαγόρευση ήταν σοβαρό πλήγμα για την εταιρεία του Σάλεχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ