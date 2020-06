Συναγερμός έχει σημάνει στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς με έναν νεκρό και 11 τραυματίες σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας της Μινεάπολης στο Twitter.

Το περιστατικό έγινε στο κέντρο της Μινεάπολης, όπου σημειώθηκε η δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ μετά την οποία ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις και σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια στις ΗΠΑ.

** SHOOT UPDATE ** 12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

Νωρίτερα η αστυνομία είχε καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή στην οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Multiple people shot in area of 2900 block Hennepin S. Please stay away from this area. More info when available