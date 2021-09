Φωτογραφίες που δείχνουν έφιππους συνοριοφύλακες να κυνηγούν με κάτι που μοιάζει με λάσο παράτυπους μετανάστες κοντά στη μεθοριακή πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, με την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ένας έφιππος συνοριοφύλακας την ώρα που αρπάζει έναν μετανάστη από το μπλουζάκι του. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται οι συνοριοφύλακες που χρησιμοποιούν μαστίγια ή λάσο για να κρατήσουν τους μετανάστες στην πλευρά του ποταμού Ρίο Γκράντε που βρίσκεται στο Μεξικό.

Οι φωτογραφίες «κακομεταχείρισης Αϊτινών μεταναστών κατά μήκος των συνόρων είναι φρικτές και σοκαριστικές», εκτίμησε σε ανακοίνωσή του ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπένι Τόμσον, πρόεδρος της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Είναι φρικτό να το βλέπεις», παραδέχθηκε η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Δεν γνωρίζω την κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ σε ποιο πλαίσιο αυτή θα ήταν μια αποδεκτή συμπεριφορά», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε χθες Δευτέρα με τον Αϊτινό πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών «προκειμένου να επαναπατριστούν οι Αϊτινοί μετανάστες που βρίσκονται στα νότια σύνορα των ΗΠΑ», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δύο άνδρες εξέφρασαν «την κοινή τους ανησυχία για την ασφάλεια των Αϊτινών πολιτών».

Ο Μπλίνκεν είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μεξικανό ομόλογό του Μαρσέλο Εμπράρδ «για τον συντονισμό της διαχείρισης της εισροής παράτυπων Μεξικανών μεταναστών», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έφιππες περιπολίες αναπτύχθηκαν την Κυριακή κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, όπου χιλιάδες μετανάστες –στην πλειονότητά τους Αϊτινοί—έχουν δημιουργήσει εδώ και ημέρες έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό κάτω από μια γέφυρα με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ, δήλωσε ο επικεφαλής των συνοριοφυλάκων Ραούλ Ορτίς.

