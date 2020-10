Στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές διαγνώσθηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Η διακομιδή του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, έγινε με το προεδρικό ελικόπτερο (Marine One).

Μάλιστα, πριν από λίγο σε νέο μήνυμά του στο twitter ανέφερε ότι «Πηγαίνω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους! Αγάπη!».

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!