Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Πατ Τούμεϊ δήλωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να παραιτηθεί, μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τούμεϊ, ο οποίος είναι συντηρητικός και μέχρι πρόσφατα στήριζε τον Τραμπ, είναι ο δεύτερος Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής που ζητά ευθέως την παραίτησή του.

«Πιστεύω ότι το καλύτερο για τη χώρας μας θα ήταν να παραιτηθεί ο πρόεδρος και να φύγει το συντομότερο δυνατόν», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι επαρκεί ο χρόνος για να παραπεμφθεί ο Τραμπ, καθώς απομένουν μόνο 10 ημέρες μέχρι την ορκωμοσία του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας στην εκπομπή State of the Union του CNN, είπε ότι κατά την άποψή του η παραίτηση είναι «ο καλύτερος τρόπος για να αφήσουμε πίσω μας αυτό το πρόσωπο».

Η γερουσιαστής Λάιζα Μουρκόφσκι ήταν η πρώτη που δήλωσε, την Παρασκευή, ότι ο Τραμπ θα πρέπει να παραιτηθεί αμέσως και άφησε να εννοηθεί ότι η ίδια θα εξετάσει την πιθανότητα να αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα αν οι Ρεπουμπλικάνοι δεν τον βάλουν στο περιθώριο.

Ο επίσης Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπεν Σάσι, ο οποίος συχνά επέκρινε τον Τραμπ, είπε στο CBS News ότι «σίγουρα θα εξέταζε» να ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του επειδή «καταπάτησε τον όρκο του».

Ο Τούμεϊ, ο οποίος σκοπεύει να αποσυρθεί από την πολιτική όταν λήξει η θητεία του, το 2022, χαρακτήρισε «αδιανόητο» το γεγονός ότι ο Τραμπ καταλήφθηκε από κάποιου είδους «τρέλα» μετά τις εκλογές. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία (…) ότι η συμπεριφορά του προέδρου μετά τις εκλογές ήταν σφόδρα διαφορετική από προηγουμένως. Έπεσε σε κάποιο επίπεδο τρέλας και ενεπλάκη σε δράσεις που είναι απολύτως αδιανόητες και ασυγχώρητες», πρόσθεσε στη συνέντευξή του στο CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ