Πανικός επικράτησε σε πολυκατάστημα Walmart στις ΗΠΑ, στο Τενεσί, κατόπιν πυροβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν, με τον έναν να βγάζει όπλο και να πυροβολεί με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος να σωθεί.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τις 15:30 (τοπική ώρα), ενώ υπάρχουν πληροφορίες για έναν τουλάχιστον τραυματία. Δύο είναι οι ύποπτοι που κρατούνται.

Δεκάδες άνθρωποι βγήκαν έντρομοι από το πολυκατάστημα ακούγοντας τους πυροβολισμούς.

JUST IN - Incident at a Walmart in #Sevierville, Tennessee. They have two people detained.pic.twitter.com/Nco3p95UjS