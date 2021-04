Η αστυνομία στο Νόξβιλ του Τένεσι ανέφερε σήμερα ότι δυνάμεις της απαντούν σε αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε ένα λύκειο, κάνοντας λόγο για πολλά θύματα.

«Πολλά θύματα από πυροβολισμούς έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Η έρευνα συνεχίζεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία του Νόξβιλ με ανάρτηση στο twitter.

Πλάνα από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αστυνομικούς και πυροσβέστες γύρω από το λύκειο Όστιν – Ιστ στο ανατολικό Νόξβιλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Local 10 News μετέδωσε ότι το σχολείο έχει τεθεί υπό αυστηρό αποκλεισμό και ότι οι γονείς κλήθηκαν να πάνε στο πίσω μέρος του σχολικού συγκροτήματος για να πάρουν τα παιδιά τους.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx