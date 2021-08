Τρείς νεκροί και ένας τραυματίας σε πυροβολισμούς σε αγροτική περιοχή στη Νότια Καρολίνα, αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (23:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας) σε ένα σπίτι 13 χιλιόμετρα νότια του Γκρίνγουντ.

Greenwood County deputies say a manhunt is going on for this man after multiple people are shot. @foxcarolinanews pic.twitter.com/stsdf3hhYj — Shale Remien (@ShaleRemien) August 2, 2021

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομιας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για το κίνητρο του δράση, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψης. Ελικόπτερο έχει σηκωθεί για τον εντοπισμό του.

Helicopter still searching here off HWY 25 near Heddy Road in Greenwood County @wyffnews4 pic.twitter.com/lJuq7Mo4Ao — Taggart Houck WYFF (@Taggartwyff) August 2, 2021

Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τη φωτογραφία του 36χρονου Τζέφρι Ντέιβιντ Πάουελ, βασικού υπόπτου και υπεύθυνο για το αιματηρό περιστατικό.